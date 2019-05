El quinteto cachivache en vivo: al Naima Club la grande notte di milonga

Sabato 25 maggio, alle ore 22.30, si esibirà sul palco del Naima Club di Forlì (via Somalia 2), il Quinteto Cachivache, riconosciuto come il gruppo musicale più trendy nel circuito mondiale del tango. L’originale cifra stilistica della band si distingue per la capacità di coniugare la migliore tradizione musicale tanguera con la creatività contemporanea, dando vita a una musica coinvolgente e molto ballabile. Il gruppo nasce in Spagna nel 2008 grazie a una felice intuizione di due eclettici musicisti argentini Vito Venturino (chitarra) e Pablo Montanelli (piano). Fin dagli esordi nella famosa milonga La Cachivacheria (Buenos Aires), il Quinteto attira rapidamente l’attenzione di un vasto pubblico internazionale per il suo stile tipicamente moderno.

La continua ricerca musicale porta il Quinteto a scrivere anche nuove composizioni, che oggi sono una parte fondamentale del suo repertorio. Dal 2008 a oggi il Quinteto che vede in formazione, oltre ai fondatori, anche musicisti talentuosi come Bruno Giutini (violino), Adriano De Vita (bandoneón) e Pacha Mendes (basso), ha tenuto concerti in tutto il mondo e ha registrato sette cd. Il gruppo, inoltre, è famoso anche per i suoi video clip creati insieme al regista Diego Tomasevic. Nel mese di novembre 2017, durante il tango Festival ETI a Cordoba (Argentina), sono iniziate le riprese di un documentario sulla band. L’obiettivo è creare un documentario che mostri l’attuale cultura del tango, una sorta di progetto comune, in cui tutti possono contribuire e diventare protagonisti.

Infatti, anche durante il concerto di Forlì saranno girate alcune scene di questo film-documentario unico nel suo genere. Un’occasione da non perdere per tutti i tangueri forlivesi e non solo: far parte di un evento artistico irripetibile! A seguire, l’appassionato e coinvolgente Tdj set di Popul Castello. Esposizione di abiti e scarpe da tango di “Elegante” by Guido Pucci – Firenze. È un evento Medialuna Tango Ingresso aperto a tutti 20 euro. Prevendita biglietti: Susy 349 4441856 Giorgio 393 5419000 N.B. La prevendita biglietti garantisce la sicurezza dei posti a sedere in prima fila e seconda fila: prenota il tuo tavolo!