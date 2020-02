Elena D'Angelo in scena con la Grande Soirée al Café Chantant

Sabato 7 marzo, alle 21.00, al Teatro comunale di Dovadola arriva la Grande Soirée al Café Chantant con Elena D'Angelo.

Rivivrà il “Tabarin” – regno di maliarde, seduzione e uomini in frac saranno appuntamenti di vero cafè-chantant, frequentato da scapigliati del XX secolo che canteranno e suoneranno in onore di un’era gaudente e squattrinata.

Vi saranno arie da salotto, canzoni, melodie napoletane, le più belle pagine tratte dall’opera e dall’operetta, sino ad arrivare al momento in cui la Belle Epoque se ne va con “Addio Tabarin”, “Creola” ,“Appassionatamente”, “balocchi e profumi”, “ Il tango delle capinere”… melodie che saluteranno un’epoca in cui si pensava che amore e morte regnassero sopra ogni cosa.

Biglietti: intero 15 euro, ridotto 10 euro.