Residenze d'artista: Elena Hamerski e l'arte che nasce dai tessuti

Nuovo progetto dedicato ad arte e tessuto alla Fondazione Dino Zoli. Protagonista, la giovane artista forlivese Elena Hamerski, vincitrice del "Premio Speciale Dino Zoli Textile" ad Arteam Cup 2018.

In occasione della mostra dei finalisti di Arteam Cup 2018 (concorso nazionale promosso dall'Associazione Culturale Arteam di Albissola Marina), ospitata proprio presso la sede della Fondazione Dino Zoli, la famiglia Zoli ha invitato l'artista a partecipare ad una residenza presso la sede di Forlì, volta all'ideazione di un'opera d'arte da realizzarsi con i tessuti o tramite i macchinari di produzione (telai, stampanti) della Dino Zoli Textile.

Un periodo di studio e ricerca, avviato nel mese di febbraio 2019, che si concretizza nel mese di aprile 2019 in un'opera di grandi dimensioni: "Naturae Duplex - Cornus sanguinea", una stampa floreale ottenuta a partire dai tessuti della Dino Zoli Textile. La ricerca di Elena Hamerski è caratterizzata dall'interesse per il mondo naturale in stretto contatto con il mondo artificiale: un'analisi scientifica ed emotiva della realtà contemporanea, in cui il dato naturale, al confine con l'artificiale, è già stato intaccato dalla mano dell'uomo o degradato dal tempo. Doppia faccia di una medaglia che contempla una natura madre e matrigna.

L'opera "Naturae Duplex - Cornus sanguinea" di Elena Hamerski, che la Dino Zoli Textile presenta in anteprima a Cernobbio (CO) dal 13 al 17 aprile 2019, in occasione dell'annuale esposizione presso lo Show Room aziendale di via 5 Giornate 2N, sarà successivamente oggetto di un evento in programma presso la sede della Fondazione Dino Zoli.