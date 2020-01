Eleonora Lega svela le meraviglie del Sudafrica

Anno nuovo, vecchie buone abitudin. Venerdì 10 gennaio, alle 21, il circolo Inzir di Forlì invita tutti a conoscere l'affascinante Sudafrica.

Protagonista dell'incontro è Eleonora Lega, forlivese che vive in Sudafrica, per raccontare le mille sfaccettature del suo paese di adozione: un vero e proprio museo a cielo aperto per i suoi territori estremamente vari che spaziano dal deserto ai boschi di conifere, alle coste oceaniche, fino ad arrivare alle grandi città moderne.

L’ingresso è gratuito e riservato ai possessori di tessera Arci.

E’possibile tesserarsi direttamente al Circolo.