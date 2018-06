Elezioni, la lista "Naldini Sindaco per Gaglieda" chiude in festa la campagna elettorale

Venerdì sera, a partire dalla 18 in piazza Palareti a Galeata, la lista civica "Naldini Sindaco per Gaglieda" chiude la propria campagna elettorale con ottimo pesce fritto in attesa del voto di domenica. "Vi aspettiamo per gustare insieme dell'ottima frittura - afferma entusiasta il candidato sindaco Marcello Naldini -. Sono state settimane ricche di stimoli e di incontri interessanti con i nostri cittadini che mi hanno ribadito l'urgenza, anche a Galeata, di voltare pagina. Noi siamo scesi in campo proprio con questo obiettivo e se ne avremo l'opportunità lo realizzeremo". Alla serata saranno presenti il parlamentare della Lega Jacopo Morrone e il segretario provinciale Andrea Cintorino.