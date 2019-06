Elio Ruffilli tramanda usi e costumi romagnoli in "Al dismarì d' Magalòt"

Sabato 15 giugno, alle ore 22.00, nell'ambito delle iniziative promosse dall'Associazione "Il Palazzone" di Villafranca di Forlì, via XIII Novembre 88, angolo via Lughese, in occasione dell'inaugurazione della sede del sodalizio, viene presentato il libro di componimenti in dialetto romagnolo "Al dismarì d' Magalòt. Usânz, fet, persunèg a caval de' milêni" di Elio Ruffilli. Insieme all'autore interviene Gabriele Zelli.

Elio Ruffilli (Magalòt) è nato nel 1946 nella "Minarda", bassa campagna forlivese. Diplomato geometra, ha sempre svolto la sua attività di commerciale per un'importante azienda leader nella produzione di capannoni prefabbricati. Dopo il pensionamento dedica più tempo alla famiglia e ai suoi passatempi: la caccia, la pesca, la bicicletta. Ha mantenuto un solido legame con la campagna e le origini contadine. Al mondo del lavoro agricolo ha dedicato molte delle sue storie scherzose, satiriche e burlesche contenute nel libro. Lo stesso ha fatto per i giochi a carte tipici romagnoli, come la briscola e il marafone, verso i quali nutre una vera passione soprattutto se giocati in modo goliardico e spiritoso con gli amici del bar.

Da quando è diventato nonno dedica molto del suo tempo al nipotino Alessandro cercando di tramandargli usi e abitudini della Romagna e il dialetto romagnolo, come ha fatto col figlio Roberto.

Prima della presentazione, con inizio alle ore 19.30, ci sarà la possibilità di cenare con menù tipico romagnolo. Per prenotazioni cena Olga: 3394228971.