Emis Killa incontra i suoi fan con “Supereroe Bat Edition”

Arriva venerdì 28 giugno al Mondadori Bookstore di Forlì il rapper Emis Killa, pronto a incontrare i suoi fan. Acquistando l'album "Supereroe Bat Edition" da venerdì 21 giugno presso il Mondadori Bookstore di Forlì si riceve il pass per avere accesso prioritario al firma copie con Emis Killa.



Dopo il successo di "Supereroe", uscito lo scorso ottobre, Emis Killa torna con il repack dell'albem, intitolato “Supereroe Bat Edition”, in onore di uno dei più famosi supereroi di sempre: Batman.



Oltre a contenere le tracce dell’album disco d’oro “Supereroe”, come “Fuoco e Benzina” (disco di platino con oltre 30 milioni di stream su Spotify), “Rollercoaster” (doppio disco di platino che ha totalizzato oltre 31 mln di visualizzazioni su YouTube e 37 mln di stream su Spotify) e “Claro” feat. Vegas Jones e Gemitaiz, include il nuovo singolo “Tijuana”. Il repack contiene anche “La mia malattia”, brano con oltre 3 milioni di stream su Spotify, e due inediti: “Batman” feat. Nayt e prodotta da Big Fish e “Montecarlo” feat. Geolier e prodotta da Dat Boi Dee.



Il concept al centro dell’album è sempre quello sviluppato nel corso dello scorso anno dall’artista in collaborazione con Alessandro Vitti, disegnatore della Marvel che ha lavorato a fumetti quali Capitan America, Avengers, Iceman.

In questa nuova versione, Emis supereroe è stato ridisegnato e colorato interamente a mano sempre da Vitti: i colori caratterizzanti della figura sono ora nero e giallo, a richiamare proprio quelli di Batman.

