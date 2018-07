Emma Morton presenta il suo nuovo album "Bitten by the Devil"

Riparte da Forlì e dalla collaborazione tra Strade Blu e Piazze d’Estate 2018, il Bitten by the Devil Tour, il tour di presentazione dell'ultimo album della cantante e songwriter scozzese Emma Morton con la sua band Emma Morton & The Graces, uscito lo scorso 11 maggio. Un album ricco di ospiti e collaboratori noti come Raphael Gualazzi, che ha sposato in pieno il sound della band nel brano “Dirty John”, il contrabbassista Gabriele Evangelista, il Grammy Award statunitense Gene Paul ed il musicista e produttore Antonio Gramentieri.

L'appuntamento è venerdì 27 luglio, ore 21.30, alla Piazzetta della Misura di Forlì.

Le scure, sexy e spigliate canzoni-confessioni di un'emancipata Emma Morton hanno trovato voce in questo nuovo disco: un viaggio sperimentale dove i mondi contrastanti d'amore e odio, paura e desiderio, oppressione e libertà sono esposti, celebrati e presentati con un sound contaminato che trasuda di sapori jazz, roots, popular e Scottish folk. Emma definisce questo lavoro un “war-cry record” (grido di guerra), scritto e prodotto dalla cantautrice scozzese e dalla sua band The Graces formata con il batterista Piero Perelli e con il chitarrista Luca Giovacchini.

Emma Morton ha conquistato il grande pubblico durante la sua esplosiva partecipazione all'ottava edizione di X Factor, arrivando in semifinale dove ha presentato il suo inedito “Daddy Blues” pubblicato da Sony Music e conquistando il 2° posto delle classifiche iTunes con oltre 240mila ascolti su Spotify. Da allora la musicista scozzese ha continuato il suo percorso ricevendo premi e riconoscimenti tra cui il "Music is Great Award" conferitole nel 2015 dal governo inglese.