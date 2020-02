Enrico Brizzi e "Jack Frusciante" ai Pomeriggi del Bicchiere

Ai Pomeriggi del Bicchiere arriva una grande novità: il cinema. Domenica 16 febbraio alle ore 15.30 presso il Teatro Ex Seminario, si può assistere alla proiezione del film "Jack Frusciante è uscito dal gruppo", accompagnata dall'incontro con l'autore del romanzo da cui è stato tratto, Enrico Brizzi, che ha recentemente festeggiato i 25 anni della sua uscita.

Si ha così l'opportunità di ascoltare in diretta le opinioni dell'autore nei confronti della trasposizione cinematografica della sua opera. Enrico Brizzi racconta la storia dal punto di vista di un "conoscente e persona informata dei fatti", una voce narrante che ci porta dentro la storia e l'emotività di un adolescente in una maniera ironica e profonda insieme, attraversando tutti i suoi momenti più importanti: l'interazione con compagni e insegnanti, i litigi con i genitori, il primo amore, così platonico e carnale insieme. La giovinezza dell'autore, ventenne quando ha scritto il romanzo eppure capace di una prova così matura, si riflette bene nella scelta dei luoghi, nei dialoghi e nelle sfumature di una scrittura pensata per raccontare i vent'anni.

Non mancano le degustazioni, con i vini della Fattoria Paradiso e i sapori della Pro Loco Bertinoro.