Enrico Gaspari racconta il suo viaggio in Islanda tra natura e avventura

Venerdì 22 novembre, ore 21.00, si scopre l'Islanda tra natura e avventura al Circolo Inzir di Forlì.

Oltre 6.000 km nel cuore dell’Islanda alla scoperta di cascate, geyser e ghiacciai da sogno. Oltrepassando i fiumi, immergendosi sotto l’acqua gelata delle cascate, fotografando il sole di mezzanotte che non tramonta mai, salendo sulla montagna più alta per vedere sotto di te un mare di lava.

Si intraprende questo viaggio insieme a Enrico Gaspari, viaggiatore esperto che spesso intraprende viaggi avventurosi a bordo del suo fuoristrada 4x4, come ha fatto anche questa volta, in solitaria, attraversando le terre selvagge ma incredibilmente affascinanti dell’Islanda.

Enrico è anche un appassionato fotografo e videomaker che grazie all’utilizzo di moderne tecnologie ci mostrerò immagini e filmati davvero coinvolgenti. Al termine della serata saranno fornite informazioni e consigli a coloro che volessero intraprendere un viaggio in Islanda.

Ingresso libero riservato ai soci ARCI. E' possibile tesserarsi anche al nostro circolo al costo di 12 €.