Fabrizio Bosso, Enrico Rava e la Italian Jazz Orchestra: ecco i protagonisti di Crossroads 2019

Dal 28 febbraio al 7 giugno arriva una settantina di concerti in oltre 20 città dell'Emilia Romagna con il festival Crossroads che mette in campo i protagonisti della scena nazionale e internazionale.

Il giro del mondo in 100 giorni, quelli del festival Crossroads 2019, organizzato da Jazz Network in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura della Regione Emilia-Romagn,a che celebra la sua ventesima edizione coinvolgendo oltre 500 artisti su tutto il territorio regionale.

Ricco il calendario romagnolo che vede sul palcoscenico artisti del calibro di Paolo Fresu, Fabrizio Bosso, Jan Lundgren, l’Italian Jazz Orchestra, New York Voices, Enrico Rava e Massimo Ranieri. All'interno del lungo programma anche gli appuntamenti di Ravenna Jazz.

I più celebrati solisti del jazz nazionale sono letteralmente di casa a Crossroads: Paolo Fresu, Enrico Rava (che festeggerà i suoi 80 anni) e Fabrizio Bosso sono infatti ormai da diversi anni artisti residenti del festival, invitati a esibirsi in numerose occasioni con gruppi sempre diversi. Le migliori trombe del nostro jazz imprimono un marchio significativo sul programma del festival.

Nella provincia di Forlì- Cesena

Martedì 9 aprile SAN MAURO PASCOLI - VILLA TORLONIA PARCO POESIA PASCOLI - SALA DEL TEATRO, ORE 21:15

“Jazz in Villa” FLAVIO BOLTRO BBB TRIO

“Spinning”

Flavio Boltro – tromba, effetti; Mauro Battisti – contrabbasso; Mattia Barbieri – batteria

Giovedì 11 aprile GAMBETTOLA - TEATRO COMUNALE/LA BARACCA DEI TALENTI, ORE 21:00

PAULA MORELENBAUM - JOO KRAUS - RALF SCHMID “Bossarenova Trio” + special guest MÁRCIO TUBINO

Paula Morelenbaum – voce; Joo Kraus – tromba, effetti; Ralf Schmid – pianoforte; Márcio Tubino – sax, percussioni

Venerdì 19 aprile SAN MAURO PASCOLI - VILLA TORLONIA PARCO POESIA PASCOLI - SALA DEL TEATRO, ORE 21:15

“Jazz in Villa” FABRIZIO BOSSO QUARTET

“State of the Art”

Fabrizio Bosso – tromba; Julian Oliver Mazzariello – pianoforte; Jacopo Ferrazza – contrabbasso; Nicola Angelucci – batteria

Lunedì 29 aprile FORLÌ - ISTITUTO MASINI, ORE 10:00-13:00

“Antonio Carlos Jobim, il poeta della bossa nova”

incontro con gli studenti dell’Istituto Masini e del Liceo Artistico e Musicale Statale di Forlì a cura di Francesco Martinelli, docente di storia del jazz alla Siena Jazz University; partecipa Fabio Petretti, curatore degli arrangiamenti della produzione originale “Desafinado”, in programma il 1° maggio al Teatro Diego Fabbri

Mercoledì 1 maggio FORLÌ - TEATRO DIEGO FABBRI, ORE 21:00

“DESAFINADO” Omaggio ad Antonio Carlos Jobim

ITALIAN JAZZ ORCHESTRA feat. EDUARDO & ROBERTO TAUFIC + special guests BARBARA CASINI & ENRICO RAVA

Direttore FABIO PETRETTI

ITALIAN JAZZ ORCHESTRA: Daniele Giardina – tromba; Massimo Morganti – trombone, arrangiamenti; Achille Succi – sax alto, clarinetto basso; Marco Postacchini – sax baritono, flauto, arrangiamenti; Pedro Spallati – clarinetto, sax tenore; Paolo Ghetti – basso elettrico; Stefano Paolini – batteria, percussioni;

feat. EDUARDO TAUFIC – pianoforte; ROBERTO TAUFIC – chitarra. ARCHI. Violini: Cesare Carretta, Fabio Lapi, Gioele Sindona, Aldo Capicchioni, Elisa Tremamunno. Viola: Michela Zanotti. Violoncello: Anselmo Pelliccioni. Contrabbasso: Roberto Rubini.

+ special guests: BARBARA CASINI – voce; ENRICO RAVA – tromba. Fabio Petretti – direzione, arrangiamenti

Nella provincia di Ravenna

Domenica 3 marzo SOLAROLO - ORATORIO DELL’ANNUNZIATA, ORE 21:00

MARIALY PACHECO & RHANI KRIJA

“Marocuba”

Marialy Pacheco – pianoforte; Rhani Krija – percussioni

Venerdì 8 marzo MASSA LOMBARDA - SALA DEL CARMINE, ORE 21:00

CHINA MOSES

“Nightintales”

China Moses – voce; Josiah Woodson – tromba, chitarra; Mike Gorman – pianoforte; Neil Charles – contrabbasso, basso elettrico; Marijus Aleksa – batteria

Venerdì 15 marzo FUSIGNANO - AUDITORIUM CORELLI, ORE 21:00

CAMILLE​ BERTAULT QUARTET

Camille​ Bertault – voce; Fady Farah – pianoforte; Christophe Minck – contrabbasso, basso elettrico; Pierre Demange – batteria

Giovedì 21 marzo MASSA LOMBARDA - SALA DEL CARMINE, ORE 21:00

ELOISA ATTI QUINTET

“Edges”

Eloisa Atti – voce, ukulele, concertina; Marco Bovi – chitarre; Emiliano Pintori – pianoforte, organo Hammond; Stefano Senni – contrabbasso; Zeno de Rossi – batteria, percussioni

Venerdì 22 marzo FUSIGNANO - AUDITORIUM CORELLI, ORE 21:00

YAMANDU COSTA SOLO

Yamandu Costa – chitarra a 7 corde

Giovedì 28 marzo FUSIGNANO - AUDITORIUM CORELLI, ORE 21:00

LUMINẶ

Carla Casarano – voce; Leila Shirvani – violoncello; Marco Bardoscia – contrabbasso; William Greco – pianoforte; Emanuele Maniscalco – batteria, percussioni

Venerdì 5 aprile FUSIGNANO - AUDITORIUM CORELLI, ORE 21:00

GAIA CUATRO

Aska Kaneko – violino, voce; Gerardo Di Giusto – pianoforte; Carlos “El Tero” Buschini – basso elettrico, contrabbasso; Tomohiro Yahiro – percussioni

Giovedì 18 aprile RUSSI TEATRO COMUNALE, ORE 21:00

FABRIZIO BOSSO SPIRITUAL TRIO

Fabrizio Bosso – tromba; Alberto Marsico – organo Hammond; Alessandro Minetto – batteria

Giovedì 25 aprile RUSSI - TEATRO COMUNALE, ORE 21:00

LUÍSA SOBRAL

“Rosa”

Luísa Sobral – voce, chitarra; Manuel Rocha – chitarre, voce; Gil Gonçalves – tuba; Sérgio Charrinho – flicorno; Ângelo Caleira – tromba

Martedì 30 aprile RUSSI - TEATRO COMUNALE, ORE 21:00

HAMILTON DE HOLANDA TRIO MUNDO

Hamilton de Holanda – mandolino a 10 corde; Marcelo Caldi – fisarmonica; Guto Wirtti – contrabbasso

in occasione della Giornata Internazionale UNESCO del Jazz

Venerdì 3 maggio MADONNA DELL’ALBERO - BRONSON, ORE 21:30

“Ravenna Jazz” - “Ravenna 46° Jazz Club”

MARC RIBOT SOLO

Marc Ribot – chitarra

Sabato 4 maggio LIDO ADRIANO - CISIM, ORE 15:30-17:30

“Ravenna Jazz” - “Mister Jazz”

WORKSHOP di chitarra con MARK LETTIERI (Snarky Puppy)

Sabato 4 maggio LIDO ADRIANO - CISIM, ORE 21:30

“Ravenna Jazz” - “Ravenna 46° Jazz Club”

MARK LETTIERI

“Things of That Nature”

Mark Lettieri – chitarra; Wes Stephenson – basso elettrico; Jason ‘JT’ Thomas – batteria

Domenica 5 maggio RAVENNA - TEATRO ALIGHIERI, ORE 21:00

“Ravenna Jazz”

MASSIMO RANIERI

“Malìa napoletana”

Massimo Ranieri – voce; Enrico Rava – tromba, flicorno; Stefano Di Battista – sax alto, sax soprano; Rita Marcotulli – pianoforte; Riccardo Fioravanti – contrabbasso; Stefano Bagnoli – batteria E

Lunedì 6 maggio RAVENNA - TEATRO ALIGHIERI, ORE 21:00

“Ravenna Jazz” - “Pazzi di Jazz” Young Project

ORCHESTRA DEI GIOVANI, ORCHESTRA DON MINZONI, ORCHESTRA MONTANARI, CORO SWING KIDS & CORO TEEN VOICES

250 giovanissimi diretti da Tommaso Vittorini, Mauro Ottolini & Alien Dee

special guests ENRICO RAVA, MAURO OTTOLINI & ALIEN DEE

“Take the A Train”, Omaggio a Duke Ellington nei 120 anni dalla nascita

Serata finale del progetto “Pazzi di Jazz” dedicata a Carlo Bubani

Martedì 7 maggio PIANGIPANE - TEATRO SOCJALE, ORE 21:30

“Ravenna Jazz” - “Ravenna 46° Jazz Club”

REBEKKA BAKKEN QUINTET

“Things You Leave Behind”

Rebekka Bakken – voce, pianoforte; Johan Lindström – chitarra; Eirik Tovsrud Knutsen – tastiere; Jonny Sjo – basso elettrico; Rune Arnesen – batteria

Mercoledì 8 maggio LIDO ADRIANO - CISIM, ORE 21:30

“Ravenna Jazz” - “Ravenna 46° Jazz Club”

YARON HERMAN

“Songs of the Degrees”

Yaron Herman – pianoforte; Sam Minaie – contrabbasso; Ziv Ravitz – batteria

Giovedì 9 maggio RAVENNA - MAMA’S CLUB, ORE 21:30

“Ravenna Jazz” - “Ravenna 46° Jazz Club”

LISA MANARA QUARTET + special guest ALESSANDRO SCALA

“L’urlo dell’africanità”

Lisa Manara – voce; Aldo Betto – chitarra; Federico Squassabia - Fender Rhodes, synth bass; Youssef Ait Bouazza – batteria;Alessandro Scala – sassofoni

Venerdì 10 maggio PIANGIPANE - TEATRO SOCJALE, ORE 21:30

“Ravenna Jazz” - “Ravenna 46° Jazz Club”

YILIAN CAÑIZARES

“Invocación”

Yilian Cañizares – violino, voce; Daniel Stawinski – pianoforte; Childo Tomas – basso elettrico; Cyril Regamey – batteria, percussioni

Sabato 11 maggio RAVENNA - TEATRO ALIGHIERI, ORE 21:00

“Ravenna Jazz”

PAOLO FRESU / RICHARD GALLIANO / JAN LUNDGREN

“Mare Nostrum”

Paolo Fresu – tromba, flicorno, effetti; Richard Galliano – fisarmonica, accordina; Jan Lundgren – pianoforte

Concerto dedicato a Franco Manzecchi, grande batterista jazz ravennate, a 40 anni dalla scomparsa

Domenica 12 maggio RAVENNA - TEATRO ALIGHIERI, ORE 21:00

“Ravenna Jazz”

NEW YORK VOICES

Peter Eldridge, Darmon Meader, Kim Nazarian, Lauren Kinhan – voci; Christian von Kaphengst – contrabbasso; Claus-Dieter Bandorf – pianoforte; Gabriel Hahn – batteria

Martedì 4 giugno BAGNACAVALLO - CHIOSTRO COMPLESSO DI SAN FRANCESCO, ORE 21:00

ADAM BEN EZRA SOLO

“Pin Drop”

Adam Ben Ezra – contrabbasso, pianoforte, voce, flauto, clarinetto, flamenco tap dance

Nella provincia di Rimini

Martedì 12 marzo RIMINI - TEATRO DEGLI ATTI, ORE 21:15

SARAH JANE MORRIS QUINTET

“Sweet Little Mystery” Tributo a John Martyn. Peccatore a tempo pieno e Santo part-time

Sarah Jane Morris – voce; Tony Remy – chitarra; Tim Cansfield – chitarra; Henry Thomas – basso; Martyn Barker – batteria

Martedì 19 marzo NOVAFELTRIA - TEATRO SOCIALE, ORE 21:00

MAURO OTTOLINI & FABRIZIO BOSSO

“STORYVILLE STORY”

Mauro Ottolini – trombone; Fabrizio Bosso – tromba; Vanessa Tagliabue Yorke – voce; Glauco Benedetti – sousaphone; Paolo Birro – pianoforte; Paolo Mappa – batteria

Martedì 26 marzo RIMINI - TEATRO GALLI, ORE 21:15

GFS TRIO: TRILOK GURTU / PAOLO FRESU / OMAR SOSA

Trilok Gurtu – batteria, percussioni, voce; Paolo Fresu – tromba, flicorno, electronics; Omar Sosa – pianoforte, Fender Rhodes, electronics