Per l'Epifania "La Befana torna ai Romiti ....sui pattini!"

Sabato pomeriggio, a partire dalle 16, appuntamento con "La Befana torna ai Romiti ....sui pattini!". L'appuntamento, organizzato dal comitato di quartiere, si terrà al Palazzetto dello sport, in via Sapnia. La prima fase della festa vedrà l'esibizione da parte del gruppo sportivo forlivese ASD Forlì Roller, intervallato da esibizioni artistiche da parte del gruppo della polisportiva Cava Ginnastica. Alle 17.30 vi sarà un altro spettacolo di un artista di strada, che si esibirà nel fare bolle di sapone. Infine verso le 18:30 si presenterà all'interno del palazzetto la Befana, distribuendo calze per tutti i bambini presenti. Ci saranno molte sorprese, giochi e intrattenimenti per tutti i bambini con la presenza anche di Babbo Natale. Il ricavato della festa (ingresso e offerta libera) sarà devoluto in beneficenza. L'invito alla manifestazione è aperto a tutti i bambini forlivesi.