Rocca San Casciano attende l'Epifania: Befana, cena al Ciocco, fuochi e spettacolo

Rocca San Casciano celebra l'arrivo dell'Epifania con una cena al "Ciocco di Natale" in Piazza Garibaldi. Alle 18.30 arriva la Befana al Parco Cappelli con la distribuzione della calza per i bambini. Successivamente, a partire alle 19, finiranno alla girrarosto le carni di Selvi Gastronomia. Al termine ci sarà uno spettacolo pirotecnico, programmato per le 21. Durante la serata si potrà visitare la chiesa del Suffraggio, dove Piero Frassineti e la moglie Daniela hanno allestito un presepe. Il programma di venerdì prevede dalle 22.30 anche uno spettacolo con acrobazie in aria e danze di fuoco a terra Il fuoco del "Ciocco" resterà acceso fino a domenica, con vin brulè e specialità locali.