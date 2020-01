In città arrivano i Re Magi

Lunedì 6 gennaio si celebra la Festa dell'Epifania 2020 a san Mercuriale.

Alle 10,30, davanti alla chiesa del Carmine, in corso Mazzini, si accolgono i Magi che giungono a cavallo, per poi proseguire assieme a loro recando indumenti invernali (giacche a vento, giubbotti, cappotti) e intimo maschile (maglie/canottiere, slip, calzini), da offrire ai tanti bisognosi segnalati dalla Caritas diocesana.

All’arrivo in san Mercuriale, dopo la presentazione dei doni davanti all’immagine di Gesù Bambino, alle 11 il vescovo, mons. Livio Corazza, presiede la s. Messa, al termine della quale, alle 12, si recherà fuori della basilica, sul ponteggio, davanti alla lunetta dei Magi, per impartire la benedizione ai presenti.



Dopo la conclusione della celebrazione liturgica, la Befana, come lo scorso anno, si calerà dal campanile dell’Abbazia per distribuire doni ai bambini presenti.