L’Epifania a Predappio si festeggia con una sagra tradizionale ricca di suoni e colori, giunta alla 37esima edizione. Si comincia venerdì nelle frazioni: i gruppi di cantori e animatori partiranno alle ore 14.30 dall’Opera San Camillo di Predappio, per toccare poi tutte le frazioni del comune, da Fiumana (piazza Pertini, ore 15) a Predappio Alta (Piccinini e piazza Cavour, ore 15 e 15.30), Santa Marina (ristorante, ore 15), San Savino (ex scuola materna, ore 17.15) e Tontola (ex Arcobaleno, ore 17.15). Lo spettacolo itinerante toccherà anche altre sedi di Predappio, come piazza Sant’Antonio e I Girasoli (ore 15.30 e 16.30), concludendosi alle 18 nell’antica chiesa di Santa Lucia. Il tutto in preparazione della tradizionale festa in programma a Predappio per sabato, in piazza Garibaldi dalle ore 14.15 in poi. Qui si esibiranno nei canti della pasquella i gruppi di Ricò, Fiumana, San Martino in Strada, Premilcuore, Predappio, Val Montone e Befana del Rabbi. Sempre sabato ci sarà l'appuntamento con i canti dell’Epifania anche a Fiumana (alle 11 di fronte alla chiesa parrocchiale). Per tutti gli intervenuti dolciumi e vin brulè. La partecipazione alle iniziative è aperta a tutti gratuitamente.