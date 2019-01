Equ portano la Divina Commedia a teatro

Venerdì 1 febbraio, ore 21 gli Equ portano il loro spettacolo "Durante" al Teatro comunale di Predappio

"Nel bel mezzo di una mattina d'estate, mi sono ritrovato un buco al centro della testa". Inizia così il viaggio, il protagonista scopre una fessura, infila l'indice e tocca con mano il suo inferno personale. le conseguenze dell'inferno lo portano nel bernoccolo del purgatorio, fino al pensiero evaporato che diventa paradiso. Avviene tutto in testa, le parole cambiano e prendono forma, le canzoni sono conseguenze. Nel bel mezzo di una mattina d'estate, mi sono ritrovato un buco al centro della testa. Nello spettacolo i testi di Gabriele Graziani si incrociano agli arrangiamenti di Vanni Crociani.



"Era una voragine dalla parte opposta dell'esofago, nel punto più alto della calotta cranica, nel punto in cui si misura l'altezza, nella latitudine più estesa. Sorpreso e impaurito, ho toccato la ferita: sembrava profonda, pulsava, faceva male . Mi sono guardato attorno, in cerca di aiuto, in cerca di qualcuno che la controllasse: dovevo essermi sbagliato sicuramente. Come potevo essere ancora vivo con uno squarcio simile?".

BIGLIETTI: € 8,00



INFO E PRENOTAZIONI: 0543/1713530 – 339/7097952 – 347/9458012 info@teatrodelleforchette.it