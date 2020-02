Eraldo Baldini e la D.A. Jazz Orchestra sono i protagonisti dei Pomeriggi del Bicchiere

Appuntamento molto atteso quello che vede la presenza di Eraldo Baldini, autore romagnolo nonché narratore di fama internazionale, alla rassegna de I Pomeriggi del Bicchiere domenica 23 febbraio, sempre al Teatro dell'ex seminario a partire dalle 15.30. Per questo incontro l'autore ci presenta “L'orribile flagello. I terremoti in Romagna nel Medioevo e in Età Moderna”.

È nella forma del racconto, affascinate, intrigante, che il libro prende forma. Esplorando, prima di tutto, il contesto antropologico e culturale dal quale emergono le tracce di eventi passati, tracce che assumono forme variegate nelle leggende e nei misteri che avvolgono un fenomeno fisico che si cerca di interpretare in modi sempre nuovi. Un'opera frutto di un paziente e approfondito lavoro ultradecennale di ricerca e di documentazione.

Scrittore noir, Eraldo Baldini si specializza in Antropologia culturale ed Etnografia, nei suoi romanzi ha saputo coniugare “gotico rurale”, noir e horror in una vena originale. Inizia a scrivere saggi in questo settore e approda alla narrativa negli anni '90. La notorietà arriva con il romanzo Mal'aria, pubblicato anche in Francia. Tra i suoi libri ricordiamo Come il lupo, Melma, Quell'estate di sangue e di luna, L’uomo nero e la bicicletta blu, Gotico rurale, Nevicava sangue, Stirpe selvaggio, La palude dei fuochi erranti.

Swing, swing e ancora swing per il momento musicale, sempre organizzato dalla Scuola Musicale D.Alighieri di Bertinoro. Protagonista è la D.A. Jazz Orchestra, ensemble dinamico e disinvolto che ha scelto come caratteri distintivi della propria identità lo swing, il blues, il funky e tutte le relative sfumature e contaminazioni. Il repertorio di questa domenica ci narrerà quindi delle frizzanti atmosfere del secondo dopoguerra, legate a nomi quali Glenn Miller e Tommy Dorsey, e poi oltre, seguendo l’evoluzione dello stile fino a tempi più recenti. Come ogni big band che si rispetti, i temi esposti dal gruppo saranno poi approfonditi e reinterpretati negli immancabili assoli dei fiati e della sezione ritmica. La nutrita schiera dei sax è composta da Giulia Amadori, Giacomo Ballani, Manuel Bazzocchi, Marco Giovannini e Lorenzo Raggini, completano l’ensemble Licia Reggi alla tromba e la sezione ritmica con Paolo Iaia e Diego Ciccioni alla chitarra, Fabrizio Fabiani al basso e, motore trainante, Matteo Vignoli alla batteria.

A concludere il tutto, il piacevolissimo Piacere dell'Assaggio che avrà come protagonisti i vini della Tenuta Diavoletto, giovane azienda di Casticciano premiata e riconosciuta a livello nazionale, con vini di alta qualità e viticoltori che curano le vigne da tre generazioni e i sapori dell'Agriturismo Al Colle, elegante struttura immersa nel verde nota per i suoi antichi sapori genuini ottenuti da un'accurata selezione di prodotti locali.