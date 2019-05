Tra Corniolo e Santa Sofia si parla di erbe spontanee commestibili

Un’intera domenica dedicata alla conoscenza delle piante erbacee ed ai loro utilizzi, quali sono commestibili e come è meglio cucinarle per non far perdere loro il gusto e le proprietà benefiche che posseggono.

La giornata sarà guidata da un esperto botanico e sarà suddivisa in 2 parti:

– Ore 10.00 presso il Centro Visite del Parco a Santa Sofia si terrà una piccola lezione teorica introduttiva

– Ore 14.30 ritrovo al Giardino Botanico di Valbonella per imparare a riconoscere dal vero le piante incontrate al mattino e scoprirne di nuove

Al termine degustazione per tutti i partecipanti con prodotti locali.



Prenotazione preferibile, ma non obbligatoria ai seguenti recapiti:

Idro Ecomuseo di Ridracoli, Tel 0543 917912

Centro Visita del Parco di Santa Sofia, Tel 0543 970249