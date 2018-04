Escursione "Acquacheta: primavera non bussa, lei entra sicura"

Escursione organizzata in collaborazione con il Centro Visite del Parco delle Foreste Casentinesi, Monte Falco e Falterona di San Benedetto In Alpe per ammirare la cascata dell'Acquacheta in tutto il suo splendore primaverile.

Un percorso alternativo rispetto al classico anello che farà ammirare lati nascosti della Valle dell'Acquacheta.

Il gioco di luci e ombre tra le avvisaglie della bella stagione, l'acqua che gioca con i tanti anfibi che popolano questo magnifico luogo, oasi di biodiversità.

Storia e letteratura che riecheggiano tra ruderi e pietre...

La bellezza di un luogo dal fascino eterno.



DATI TECNICI:

Ritrovo puntuale ore 9.00 e partenza escursione c/o Centro Visite del Parco a San Benedetto in Alpe (FC)



Difficoltà medio-facile

Durata: 5 ore + soste

Distanza: 10 km circa

Dislivello: 380 km circa

Pranzo al sacco a cura dei partecipanti



Quota di partecipazione: €12,00 adulti - € 6 minori (8-17 anni: abituati a camminare e accompagnati da adulto garante e responsabile).



La quota di partecipazione comprende esclusivamente il servizio di Guida.



Cani ammessi solo se tenuti al guinzaglio (nel rispetto delle normative del Parco entro i cui limiti ci muoveremo) abituati a camminare, di buona indole e abituati a stare in mezzo ad altre persone e in compagnia di altri cani. Comunicarne la presenza al momento della prenotazione.



INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI:

Antonella Falco - GAE

E-mail: antonellafalco6@gmail.com

Prenotazione obbligatoria SOLO TELEFONICAMENTE o TRAMITE E-MAIL, ENTRO LE ORE 20 DI SABATO 28 APRILE 2018.