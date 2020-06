Un'escursione per famiglie al lago di Poggio Baldi

Sabato 20 giugno si va alla scoperta del Lago di Poggio Baldi vicino a Corniolo. Un percorso adatto a tutti, alle famiglie e a chi passa di corsa per andare in Campigna e non si è mai preso il tempo per ammirare questo spazio.

Dalla frana che dieci anni fa coinvolse Corniolo, con il passare del tempo si creò un lago molto suggestivo, come se la natura avesse voluto contribuire a fare la sua parte. In questa escursione si percorre il Lago di Poggio Baldi, conoscendone la storia, la conformazione e le piante che lo circondano. Lunghezza del percorso: circa 5 km con un dislivello di 300 metri. Difficoltà: E-Facile

Quota: 10 € Adulti - 5 € Bambini. Info e prenotazione obbligatoria: 3497789611 (Mattia) info@scomfortzone.com