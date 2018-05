Escursione guidata alla piccola Valle dell'Eden

Escursione organizzata in collaborazione con il Centro Visite del Parco delle Foreste Casentinesi, Monte Falco e Falterona di San Benedetto in Alpe (FC) e le guide GAE di Camminando l'Appennino - Trekking e Cammini.



Partenza a piedi dal Passo della Peschiera (tra Marradi e San Benedetto in Alpe) per la Valle di Fosso Cà del Vento, il cui nome già evoca paesaggi e storie meravigliose.

"La piccola Valle dell'Eden" era così che la piccola Valle di Fosso Cà del Vento era chiamata dai contadini di montagna che l'hanno vissuta fino agli anni '60. Poi lo spopolamento e il lento degrado di poderi come quello de Le Fontanacce e quello de Le Cortecce che incontreremo lungo il nostro percorso.

Verranno percorsi crinali battuti da secoli da viandanti noti e meno noti, per poi addentrarsi in boschi che si aprono nella piccola valle ora riconquistata da una natura rigogliosa: tra faggi e castagni secolari ,per i quali non basteranno braccia per cingerli e occhi per vederne il punto più alto, si saluteranno ruderi che riposano immersi nella memoria di tempi lontani ricordando la dura vita dei montanari che li abitarono.



DATI TECNICI:

Ritrovo puntuale ore 9.00 c/o Centro Visite del Parco a San Benedetto in Alpe (FC)

Car sharing e spostamento in auto fino al passo della Peschiera da cui avrà inizio l'escursione (tempo stimato del trasferimento 10 min).



Difficoltà facile

Durata: 4 ore + soste

Pranzo al sacco a cura dei partecipanti



Ritrovo c/o Centro Visite

Partenza escursione Passo della Peschiera



Quota di partecipazione: €12,00 adulti - € 6 minori (8-17 anni: abituati a camminare e accompagnati da adulto garante e responsabile).



La quota di partecipazione comprende esclusivamente il servizio di Guida.

Cani ammessi solo se tenuti al guinzaglio (nel rispetto delle normative del Parco entro i cui limiti ci muoveremo) abituati a camminare, di buona indole e abituati a stare in mezzo ad altre persone e in compagnia di altri cani. Comunicarne la presenza al momento della prenotazione.



INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI:

Antonella Falco - GAE

E-mail: antonellafalco6@gmail.com

