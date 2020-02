Un'escursione per ammirare il tramonto in Campigna

Sabato 15 febbraio è in programma una suggestiva escursione nel Parco delle Foreste Casentinesi per ammirare il tramonto dalle cime più alte del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi.Sarà un'occasione per stare in mezzo alla natura, godersi il tramonto e vivere l'emozione di camminare al calar della sera accompagnati da una Guida Ambientale Escursionistica. A fine escursione sarà possibile fare un aperitivo in un locale vicino a prezzo convenzionato.



Ritrovo: Ore 16 presso il Parcheggio in località Passo della Calla.



Quota: 10 euro adulti e 5 euro bambini



Per informazioni sul percorso, equipaggiamento e prenotazione obbligatoria:

info@scomfortzone.com

3497789611