Un'escursione per ammirare il tramonto a San Paolo in Alpe

Domenica 23 febbraio è in programma una suggestiva escursione nel Parco delle Foreste Casentinesi per ammirare il tramonto nella cornice di San Paolo in Alpe. Un'occasione per stare in mezzo alla natura, godersi il tramonto e vivere l'emozione di camminare al calar della sera accompagnati da una Guida Ambientale Escursionistica.

A fine escursione sarà possibile fare un aperitivo in un locale vicino a prezzo convenzionato.



Ritrovo: Ore 15 presso "Bar Bel Posto" via Nuova, 31 a Corniolo



Quota: 10 euro adulti e 5 euro bambini



Per informazioni sul percorso, equipaggiamento e prenotazione obbligatoria:

info@scomfortzone.com

3497789611