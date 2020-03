Un'escursione per ammirare il tramonto in montagna

Domenica 8 marzo si svolge un'escursione molto suggestiva a San Paolo in Alpe, luogo storico e naturalistico di grande interesse.



Si ammira il tramonto sulle valli circostanti per poi concludere il percorso ad anello al chiaro di luna immersi nella foresta insieme ad una Guida Escursionistica.

Si scoprono i tanti dettagli e sfumature che la natura ci regala ma spesso "non abbiamo tempo" per farci caso.

A San Paolo in Alpe è molto facile ammirare alcune specie di ungulati che popolano il Parco come caprioli, daini e cervi.



Lunghezza: 7 km

Dislivello: 450 metri

Durata: 2,5 ore (soste escluse)

Difficoltà: E* Media (Alla portata di chiunque abbia un minimo di allenamento e sia abituato a camminare)

Costo: 10 euro.

Ritrovo alle ore 15:00 a Corniolo (per chi parte da Forlì possibilità di ritrovarsi alle 14:00 presso il Parcheggio dietro bruschetteria I Du Matt, zona Ronco).



Si raggiungerà il punto dell'escursione con mezzi propri.



Al termine dell'escursione sarà possibile fare un Aperitivo a prezzo convenzionato presso un ristorante della zona.



Per info e prenotazione obbligatoria:

3497789611 - info@scomfortzone.com