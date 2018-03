Alla scoperta delle meraviglie di Ridracoli col battello elettrico

Uno dei modi più divertenti e rilassanti per ammirare gli scorci più nascosti del lago di Ridracoli è il battello elettrico. Rappresenta anche un'occasione per approfondire con una guida, a disposizione per qualsiasi informazione, le caratteristiche del Parco nazionale nel quale è immerso. Ma Ridracoli è anche una grande opera ingegneristica, ricca di curiosità da scoprire. Il natante elettrico si stacca dal molo sabato alle 14, alle 15, alle 16 e alle 17. Pasqua e Pasquetta effettuerà anche le corse mattutine (che si aggiungono a quelle pomeridiane): alle 11 e alle 12. Il biglietto intero costa tre euro, il ridotto 2,60 (disabili, accompagnatori, bambini fino a 12 anni, over 65). I bambini fino a tre anni, se tenuti in braccio, possono salire gratuitamente. Idro, ecomuseo della acque di Ridracoli è stato appena rinnovato, anche nelle sue strumentazioni tecnologiche, e merita senz'altro una visita.