Un Ferragosto tra vette e boschi romagnoli

I boschi romagnoli diventano luogo ideale per Ferragosto. Ci sono cinque escursioni in programma per esplorare il comprensorio di Campigna in lungo e in largo, di giorno e di notte, con un'escursione adatta anche ai bambini (almeno 6/7 anni).

Le escursioni

Giovedì 15 agosto – Luna piena sul Falterona. Una notte di Ferragosto in quota, sulle cime più alte del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi.

Venerdì 16 agosto – La Foresta di Campigna. Escursione con cui ci si immerge a copofitto nella foresta, camminando nei boschi misti che circondano il vecchio podere di Villaneta.

Sabato 17 agosto – Monte Falterona e Lago degli Idoli. Classica escursione panoramica nelle zone più alte del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi. Partenza da Fangacci.

Sabato 17 agosto – La Foresta di notte. Escursione notturna con cui ci si immerge nella fitta foresta che circonda l’abitato di Campigna.

Domenica 18 agosto – Panorami per tutti a Campigna. Escursione panoramica per grandi e piccini nelle zone più alte del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi.

Info e prenotazioni su: www.boschiromagnoli.it/eventi