Apre i battenti "Esercizi dello sguardo arte contemporanea in Romagna", mostra in quattro sedi, dedicata all'arte figurativa contemporanea in Romagna. Le opere saranno esposte a Forlì, Cesena, Brisighella e Argenta.

Sono stati invitati a partecipare 42 artisti che presentano ciascuno 3 opere, per un totoale di 126 lavori. Nel catalogo, che documenta quanto esposto in tutti I luoghi di mostra, ogni artista presenta in prima persona il proprio lavoro.

La mostra "Esercizi dello sguardo arte contemporanea in Romagna" intende promuovere e far conoscere ulteriormente gli esiti recenti di una tendenza figurativa che in Romagna ha dimostrato una particolare persistenza nel corso del Novecento e, come dimostra la selezione proposta, significativi sviluppi negli anni a noi più vicini.

L'inaugurazione della mostra forlivese è prevista in Galleria d'Arte Farneti, Via Degli Orgogliosi 7/9,Forlì - sabato 7 aprile 2018, ore 18 ,00