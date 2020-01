"Essere per gli altri", un confronto sul tema del volontariato con il prof. Amadori

Ci si confronta sul tema del volontariato con l'incontro "Essere per gli altri" in programma giovedì 16 gennaio alle 20.30 nella sede del Comitato per la Lotta contro la fame nel mondo, in Largo Annalena Tonelli 1 a Forlì.

Protagonista il professor Dino Amadori che affronta il tema attraverso il racconto della vita di Anna Maria Giannini, socia storica del Comitato, recentemente scomparsa.