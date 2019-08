Concerti e spettacoli, ballo, burattini, aperitivi e degustazioni: con settembre torna "Estate in Barcaccia"

Con la città che riprende a ripopolarsi dopo le vacanze, torna il tradizionale appuntamento di "Estate in Barcaccia", l'anteprima della decima edizione del Festival del Buon Vivere. Un'occasione per vivere la fine dell'estate nel cuore del centro storico ed incontrarsi per sperimentare di persona il senso del buon vivere. Da lunedì 2 a sabato 21 settembre la "cittadella", che sarà allestita nell'area antistante i Musei San Domenico, ospiterà incontri, concerti e spettacoli, ballo, burattini, aperitivi e degustazioni, proiezioni e appuntamenti per tutta la famiglia. Tutte le sere in cui sono previsti degli eventi il Circolo Arci Efesto, meglio conosciuto come Games Bond, circolo ludico della Romagna, proporrà la sua scelta di cocktail e birre accompagnata dai prodotti gastronomici de La Baita del Buongustaio.

Si comincia il 2 settembre con lo spettacolo "La gazza ladra" di Giampiero Pizzol. Il 3 settembre alle 19 "Ballo Zumba", fitness musicale e ritmi afro-caraibici combinati con i movimenti tradizionale dell'aerobica. La lezione sarà a cura di "Il Paese dei Ballokki" e "Dream Dance". Alle 21 serata di ballo con la Scuola di Ballo Country Wild Angels, il gruppo di ballo country più numeroso, di più lunga data ed esperienza di tutta la Romagna. Giovedì 5 settembre alle 19 ci sarà una lezione di hip hop riservata ai ragazzi di età compresa tra gli 8 ed i 15 anni a cura di "Il Paese dei Ballokki" e "Dream Dance", mentre dalle 19 spazio al tango argentino.

Sabato 7 alle 21 appuntamento col kazz con il Nino Tosi Junior Quarter. Domenica 8 alle 18 ci sarà uno spettacolo musicale in ricordo di Gabriele Senni, scomparso a seguito di una grave forma di sclerosi multipla. L’iniziativa è organizzata da Angela Castellucci, in arte Angie, nota cantante forlivese che con l’appoggio della sezione Aism di Forlì-Cesena, è riuscita a riunire molti musicisti che volontariamente animeranno il tardo pomeriggio e la serata con musiche e canzoni fra le più amate da Gabriele. Si ascolteranno rock, blues, brani italiani e internazionali e per l’occasione veranno proposti alcuni pezzi mitici di cantautori italiani come Claudio Baglioni e Lucio Battisti.

Da martedì 10 a venerdì 13 settembre la Cittadella ospiterà la rassegna "Burattini & Figure", spettacoli di burattini tradizionali, narrazione, marionette a filo, teatro d’ ombre, teatro di figura contemporaneo e parate di strada (ingresso gratuito): nell'ordine gli spettacoli saranno "L'acqua miracolosa", "Il gatto con gli stivali", "Le avventure di fagiolino" e "Ecomonster Puppets Show". Sabato 14 Jean Fabry presenta "Venticinque", mentre domenica 15 "Un'altra storia" festeggia a suon di musica e rock il suo primo compleanno, raccontando la sua storia e il suo impegno per giovani e famiglie. In un’atmosfera magica e suggestiva, il pubblico potrà scatenarsi con il rock anni ’80 degli Zenith One.

Lunedì 16 settembre alle 19 ci sarà una lezione di hip hop riservata ai ragazzi di età compresa tra gli 8 ed i 15 anni a cura di "Il Paese dei Ballokki" e "Dream Dance", mentre dalle 19 spazio al tango argentino. Mercoledì 18 settembre alle 19 lezione di "Total body" a cura di "Il Paese dei Ballokki" e "Dream Dance", mentre alle 21 avrà inizio una serata contry con i Wild Angels. Venerdì 20 settembre sarà proiettato il film "Lady Bird" di Greta Gerwig, con cuffie monouso per la fruizione contemporanea in più lingue. L'appuntamento sarà a cura di Fondazione Buon Pastore, Diocesi di Forlì-Bertinoro e Ufficio Migrantes, Università di Bologna, Ass. Messaggeri del Mondo, Ass. Forlì Città Aperta, Centro Mandalà, Centro Culturale "Don Francesco Ricci" e Sala San Luigi. In caso di mal tempo la proiezione si terrà nella Sala San Luigi