E...state in campagna, a Carpinello la II edizione della festa di paese con laboratori, musica e un ricco menù romagnolo

Sabato 8 Giugno dalle ore 17.00 presso l’area parrocchiale di Carpinello si tiene la II edizione della festa di paese “E..state in campagna”. Nel campo sportivo, un’esposizione di auto e moto d’epoca, un’area bimbi con gonfiabili e altre attività ricreative per bambini e ragazzi. Nel corso della giornata, sempre presenti gli stand gastronomici, food truck e drink bar.

Dalle 18 laboratorio di gommapiuma a cura della “Compagnia della Ghironda”, a seguire balli di gruppo con la scuola di danza a.s.d. Explodance.

Durante la serata è proposto un ricco menù, con pasta fatta in casa, piadina e altre specialità romagnole.

Alle ore 20 spettacolo di burattini “Ciò che c’è” a cura della “Compagnia della Ghironda” mentre, a partire dalle ore 21, si tiene il concerto dei “Camomillas” con repertorio musicale anni ‘60-‘70-‘80. In chiusura di serata Dj set by Red.

In caso di maltempo, l’evento si tiene all’interno del salone parrocchiale.