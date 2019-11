Esteban Frigerio de "Il Collegio" presenta ai fan il nuovo libro

Dopo i primi due libri Il sogno ha inizio e Il sogno continua, arriva in libreria Noi siamo arte, il nuovo romanzo scritto interamente da Esteban Frigerio, famoso anche per la sua partecipazione alla terza edizione de Il collegio (Rai2), il quale ha riversato nel romanzo tutto il proprio amore per l’arte.

Esteban Frigerio incontra i lettori e firma le copie del suo libro sabato 23 novembre alle ore 17:30 alla libreria ubik di Forlì.

Protagonista di "Noi siamo arte" è Esteban. "Este" adora disegnare, è un vero talento. Il problema è che non lo sa nessuno, o quasi: tiene le sue opere tutte per sé e non ha alcuna intenzione di mostrarle in giro. Ma un giorno le cose cambiano. Nonna Ines gli regala un quaderno molto speciale, in grado di trasformare i disegni in realtà. Un dono che permette a Este di dare vita a ciò che vuole. Ma c’è modo e modo di usare un superpotere, ed Este lo capisce in fretta. Merito anche di Ambra, una compagna di classe che da una parte stravede per le sue creazioni artistiche e dall’altra non gli risparmia delle sonore sfuriate quando Este sembra pensare un po’ troppo a se stesso. Che ci sia sotto qualcosa di più che una semplice amicizia? Capirlo non è semplice. Soprattutto perché, a un certo punto, il quaderno cade nelle mani sbagliate, e intorno a Este e Ambra cominciano a spuntare una serie di sgorbi scaturiti da una penna intrisa di odio puro. Potrà l’amore vincere su tutto? La risposta, ovviamente, è nascosta in un disegno.

Esteban Frigerio è nato nel 2003 a Como, dove vive con la sua famiglia. Ha partecipato alla terza edizione de Il collegio, andata in onda su Rai2. Ha contribuito alla realizzazione del libro Il sogno continua sia come protagonista della storia sia disegnando le illustrazioni.