Ettore Castagna, narrazione e concerto all'Entroterre Folk Club

Il 25 Febbraio torna Entroterre Folk Club, questa volta di Domenica sera, alle 20:30, con un grande interprete del folk revival italiano nella doppia veste di Musicista romanziere:

Ettore Castagna, musicisti di origine Calabrese già fondatore di storici gruppi quali i Reniliu, presenta infatti “Del Sangue e del Vino”, romanzo da lui scritto che, per l’occasione verrà presentato in uno spettacolo a metà fra narrazione e concerto, un po’ reading un po’ concerto appunto.

L’autore propone una originale presentazione in forma di reading/concerto nel quale egli stesso introduce delle parti del romanzo e suona musiche legate in modo evocativo ad alcuni degli episodi.

Il format di presentazione (oltre sessanta repliche in varie città di Italia in un anno) si è rivelato un vero e proprio spettacolo che gravitando sul romanzo mescola musiche e canzoni, letture e conversazione col pubblico.

Il romanzo d'esordio di Ettore Castagna si staglia nel trapasso fra il Seicento e il Settecento, in un ambiente mediterraneo rurale e feroce. Tre generazioni che partono da una coppia di greci in fuga dalla selvaggia invasione balcanica a mano dei turchi nella seconda metà del Seicento. Il romanzo ha la cadenza di una tragedia classica ma il ritmo di un moderno thriller. Una storia da un Sud antico tra elementi fantastici, bassezze morali, mondi infimi e aperture epiche. Un eroismo sceso tra le persone qualunque e, dunque, universale. Un percorso di redenzione, non solo dei protagonisti ma persino del lettore. Qui la verità è più forte di ogni giudizio. È la verità narrativa. Assoluta e definitiva.