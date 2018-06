Eugenio Finardi al Canapa Festival per l'unico concerto in Romagna

Sarà il clou del Canapa Festival 2018, in programma da venerdì a domenica nell'area del parco urbano di Forlì "Franco Agosto". Uno dei più apprezzati cantautori italiani, Eugenio Finardi, arriva in Romagna con il suo ultimo tour per un concerto che lascerà il segno.

FINARDIMENTE è il titolo della tournée, una parola composta che è insieme un avverbio, un nome,un verbo.Tre modi per rispondere al dubbio su cosa sia la Verità nell’Arte. Questo sarà il nuovo show tra musica e parole di EUGENIO FINARDI dove il cantautore cercherà di svelare la sua verità dietro ogni forma di rappresentazione. Naturalmente, saranno presenti in scaletta tutti i successi dell'apprezzato cantautore.

Finardi si esibirà al termine della prima serata, venerdì 8 giugno a partire dalle ore 22. Tutti gli eventi del festival sono a offerta libera "fondamentale per sostenerlo", tengono a specificare gli organizzatori.

Prima di finardi, sul palco salirà Giuvazza, al termine di una giornata inaugurale focalizzata sulla canapa come strumento per l'agricoltura e materia prima dai vari utilizzi. Per tutto il weekend, si svolgeranno conferenze sugli usi della canapa (industriali, terapeutici e sociali) e sulle più recenti applicazioni con approfondimenti legislativi di relatori autorevoli e di rilievo nazionale. Verrà allestita un'area dedicata all'artigianato, con in più una proposta gastronomica a tuttotondo sulla canapa con sei stand alimentari dove scoprire le potenzialità culinarie e il gusto di questa pianta.

Nel corso della tre giorni, dunque si alterneranno incontri, dibattiti e conferenze sull'utilizzo della canapa e, in serata, spazio all'intrattenimento musicale. La giornata di sabato sarà dedicata all'uso terapeutico della cannabis, mentre la serata verrà chiusa Inna Cantina Sound e real Rockets.

Domenica, finale con conferenze conclusive e open market fino alle ore 18.