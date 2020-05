Europa sul sofà: si discute di Corte tedesca e Bce

Il "Quantitative easing", lo strumento di politica monetaria frutto del "Whatever it takes" dell’ex Presidente della BCE Mario Draghi, è stato messo in discussione della Corte Costituzionale tedesca. Durante gli anni più bui della crisi economica, proprio la resilienza della Zona euro garantita dalla Bce ha permesso all’Unione europea di resistere alla forte caduta di valore di titoli "tossici" che ha caratterizzato l’ultimo decennio ed il vertiginoso aumento dei debiti pubblici. Un tema, questo, che oggi acquista nuovamente centralità a seguito del "bazooka" economico con il quale la Presidente Lagarde ha voluto affrontare il nuovo periodo di recessione provocato dall’infezione del Coronavirus nell’economia mondiale.

Il Punto Europa di Forlì, Centro di Documentazione Europea che opera all’interno del Campus di Forlì dell’Università di Bologna, propone in collaborazione con la redazione del sito di informazione Euractiv.it, l’ultimo incontro del mese di maggio del ciclo di conferenze online "L’Europa sul Sofà", dal titolo: "Corte tedesca vs Bce: resa dei conti sulle prospettive di un’integrazione sovranazionale?".

Giovedì 28 maggio dalle ore 19.00 gli studenti del Corso di Laurea magistrale in Scienze Internazionali e Diplomatiche converseranno assieme a Nicoletta Pirozzi, Responsabile delle relazioni istituzionali e del programma "Ue, politica e istituzioni" dell’Istituto Affari Internazionali; Andrea Bonanni, giornalista di Repubblica e Roberto Castaldi, General Editor di Euractiv.it.

