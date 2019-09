Tra cene, escursioni e pedalate: tanti appuntamenti ai piedi del "Gigante della Romagna"

Sono diversi gli appuntamenti in programma tra venerdì e sabato alla diga di Ridracoli. Si comincia venerdì alle 19 con "A cena con Leonardo...come 500 anni fa". Alle 19, a Idri Ecomuseo, ci sarà unavisita guidata alla mostra dedicata alle macchine idrauliche del Genio. Seguirà la cena in collaborazione con il ristorante "Il Palazzo" di Ridracoli. Il prezzo è di 38 euro, con prenotazione obbligatoria. Sabato alle 10 “Pedalando sotto il Gigante”, un' escursione in E-bike fino ai piedi della Diga di Ridracoli, con visita guidata attraverso le vallate di Ridracoli e Poggio la Lastra con tappa finale sul coronamento della Diga. Prenotazioni obbligatorie entro mercoledì. Alle 14 “Ai Piedi del Gigante!”, visite guidate ai cunicoli interni alla diga di Ridracoli per scoprire cos’è un pendolo rovescio o uno stramazzo triangolare. Prenotazione obbligatoria entro il giorno precedente.