Befana, le feste si chiudono col botto: Befana sugli sci e il jazz di Enrico Rava

Sabato la Befana arriva sulle piste di Campigna e si esibisce in spettacolari evoluzioni sullo snowboard, per aprire in bellezza il calendario Neve & Natura. Inoltre, il 6 gennaio skipass gratuito per i ragazzi fino a 13 anni e domenica 7 gennaio, al campo scuola, caldarroste e vin brulè. Per info: www.campigna.it Tradizione di inizio anno è, anche, l'appuntamento con il Jazz: Artusi Jazz Wintertales fa tappa a Santa Sofia sabato 6 gennaio con un doppio appuntamento. Alle ore 16.00, presso il Centro Culturale "S. Pertini", conferenza di Enrico Merlin "Jazz & Cinema = Cinema & Jazz", un viaggio attraverso le connessioni di due forme d'arte che - forse casualmente - sono nate nello stesso periodo e che hanno caratterizzato la cultura del '900. Alle ore 21.30, al Teatro Mentore, Enrico Rava New Quartet si esibisce nel concerto "Wild Dance". Info e prenotazioni: 340 5395208. Le feste si chiuderanno ufficialmente domenica a Corniolo: nell'ultimo giorno per visitare "Le vie dei presepi", la Pro Loco propone nel pomeriggio passeggiate a dorso d'asino per tutti i bambini e caldarroste, vin brulè e cioccolata.

Il concerto di Enrico Rava

Chiusura con il botto per la rassegna invernale ArtusiJazz. Sono quattro gli appuntamenti in programma sabato che culmineranno con il concerto serale del magistrale Enrico Rava. Ma andiamo con ordine. Alle 11, all’interno della deliziosa Chiesa dei Servi di Forlimpopoli, si avrà la possibilità di ascoltare Kurt Rosenwinkel. Un’occasione unica per apprezzare l’artista americano considerato da tutti i critici musicali un innovatore: dotato di temperamento romantico e di straordinaria prestanza strumentale, Kurt via via negli anni è diventato il più influente chitarrista del mondo se si contano le migliaia di fan e di cloni sparsi ed attratti da un fraseggio a dir poco magico e di un suono riconoscibilissimo e di rara bellezza. Alle 16 ci si sposterà a Santa Sofia, nell’aula Pertini del Centro Culturale, quando Enrico Merlin condurrà i presenti in un viaggio che unisce due forme d’arte nate più o meno nello stesso periodo e che hanno caratterizzato la cultura del ‘900 ovvero il Jazz e il Cinema.

Alle 21.30, a calcare il palco del Teatro Mentore di Santa Sofia sarà Enrico Rava con il suo New Quartet. “Io i musicisti non li scelgo per lo strumento che suonano: li scelgo per la loro testa”. Non ha dubbi Rava quando parla della formazione e delle affinità elettive che hanno portato il trombettista a mettere insieme questo eterogeneo quartetto insieme a Gabriele Evangelista al contrabbasso, Francesco Diodati alla chitarra ed Enrico Morello alla batteria. E si sa: nelle band, come nell’amore, ci si sceglie a vicenda e così è stato anche per il New Quartet, incontro di personalità diverse che si sono avvicinate grazie al carisma umano e musicale di Enrico Rava. Fondamentale è stato Siena Jazz e i suoi seminari, fucina di talenti e crocevia di mondi musicali, dove quattro anni fa il trombettista ha avuto modo di conoscere e apprezzare le qualità di Francesco Diodati ed Enrico Morello. Con Gabriele Evangelista, invece, la collaborazione artistica inizia già nel 2010, quando il contrabbassista entra a far parte del quintetto “Tribe” di Rava, formazione con la quale ha effettuato numerosi concerti in Italia e all’estero. Dopo aver apprezzato le doti di Francesco Diodati - chitarrista dal linguaggio personale e dall’originale approccio alla melodia – e di Enrico Morello - batterista dal drumming raffinato e con una spiccata sensibilità nella scelta delle dinamiche – Enrico Rava decide, nel 2014, di dare vita al suo New Quartet intuendo le potenzialità che questo incontro avrebbe generato. “La verità è che loro tre insieme funzionano molto bene – afferma Rava – e alla base di tutto c’è non solo una profonda fiducia, ma anche la capacità di ascoltarsi reciprocamente. Due elementi che sono alla base del funzionamento di un gruppo”.

Rava è reduce da due lunghi tour europei che lo hanno visto impegnato prima in duo con Geri Allen e poi in quintetto con Tomasz Stanko. Inoltre, quest’anno è uscito il film documentario “Enrico Rava. Note necessarie” diretto dalla regista Monica Affatato: un viaggio attraverso il mondo del jazz per scoprirne la forza di musica rivoluzionaria e il potere di arte liberatoria che si trasforma insieme con la società, raccontato con immagini cinematografiche da un’icona della musica italiana. Presentato a giugno, all’interno del Biografilm Film Festival, “Enrico Rava. Note Necessarie” è uscito nella sale a febbraio 2017 per Wanted Cinema.

Al termine del concerto, gli artisti si sposteranno nei locali della vicina “Fiaschetteria”, in via San Martino 61, per una imperdibile jam session conclusiva aperta a chiunque voglia unirsi a questi talentuosi artisti. Il costo del biglietto per il concerto di Kurt Rosenwinkel è di 10 euro per quello intero, 8 il ridotto. Il concerto serale a santa Sofia, in cui si esibirà Enrico Rava New Quartet, è di 20 euro, 17 con la riduzione. Per prenotare e ricevere maggiori informazioni, contattare il 340 5395208 oppure scrivere a info@artusijazzfestival.com.