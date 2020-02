Dalla terra alla tavola per riscoprire la genuinità: agriaperitivo al Mercato contadino

Nuova ricca settimana di eventi al Mercato Campagna Amica di viale Bologna 75 (Forlì). Giovedì 20 febbraio, dalle ore 18, Agriaperitivo a km zero all’insegna dei sapori di Romagna. Tema della serata, che sarà allietata dalla musica live del duo forlivese "Chiara & Elisa", "Dalla terra alla tavola per riscoprire la genuinità". Il menù dell’agri-aperitivo prevede tagliere contadino con focaccia e crostini accompagnato dai vini delle cantine locali. E’ gradita la prenotazione tavoli ai numeri 0543/493327 oppure 328 3383931 (anche per asporto).

Come sempre il Mercato sarà aperto sin dalle 15 per consentire ai consumatori di fare una spesa sana, buona e locale. Sabato 22 febbraio al Mercato arriva, invece, il Carnevale con l’appuntamento "Cibo in maschera". Dalle 10 laboratorio per i più piccoli insieme a Marzia e Francesca: letture ad alta voce di storie di Carnevale e realizzazione maschere. Anche in questo caso gradita la prenotazione ai numeri 0543 493327 oppure 328 3383931. A seguire degustazione di dolci tipici del Carnevale.

Si ricordano gli orari del Mercato di viale Bologna 75: "Mercato dei produttori" aperto martedì e sabato dalle 8 alle 14; giovedì dalle 15 alle 19; "Punto Campagna Amica-Macelleria" aperto lunedì, martedì e mercoledì dalle 8 alle 14; dal giovedì al sabato dalle 8 alle 19; e "Cucina del Mercato" aperta dal lunedì al sabato 12 alle 14.