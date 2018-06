A Fratta un weekend da relax: la Notte Celeste promuove benessere, sport e specialità locali

Dopo il successo degli scorsi anni, al via anche quest'anno la Notte Celeste, giunta ormai alla sua settima edizione. L'evento, coordinato dalla Regione attraverso Apt Servizi, è nato per valorizzare il circuito termale regionale, promuovendo le risorse naturali del territorio, di cui Fratta Terme di Bertinoro è assolutamente ricca. Grazie alla sua conformazione geologica ed in particolare alla presenza del particolare terreno tufaceo che caratterizza questa zona (lo Spungone), a Fratta Terme sgorgano ben 7 diverse acque termali, che negli anni Trenta venivano qualificate come “miracolose” e vendute in bottiglia. Il soggetto dell'iniziativa è quindi il Centro termale – il primo in Italia che ha concluso il percorso di privatizzazione, con una gestione assolutamente positiva. Un weekend “celeste” speciale (sabato e domenica), con tante e diverse proposte speciali anche per la famiglia. Così, fra degustazioni, attività sportive, cena stellata, pic-nic musica e spettacoli la "Notte Celeste" diventa una specialissima occasione per conoscere il centro termale di Fratta Terme, a due passi dalla via Emilia, fra Cesena e Forlì con le sue diverse opportunità di benessere e relax per tutta la famiglia e per tutte le età .

L'evento si apre sabato con un pomeriggio particolarmente ricco di attività tutte all'insegna dello sport e del benessere: alle 16.30 parte un'escursione guidata in E-bike tra natura e benessere per scoprire le bellissime colline intorno a Fratta Terme e Bertinoro con poca fatica, in piena sicurezza e puro divertimento (partecipazione gratuita, prenotazione obbligatoria, 348 2489029). Dalle 17, una seduta di Yoga per rilassarsi e meditare immersi nella splendida cornice del Parco delle Terme (partecipazione gratuita, prenotazione obbligatoria a 348 5425913). Dalle 17 inizia anche l'Aperitivo celeste offerto nel giardino all'ingresso delle Terme e dalle 17.30 alle 19, sempre nel parco, l'artista Eleonora Baiardi con alcune allieve propongono una performance di pittura in accompagnamento allo spazio yoga (info: 347 8943043). Le attività sportive proseguono alle 18 con una mini escursione in mountain bike per bambini (5-10 anni) all'interno del Parco delle Terme in collaborazione con Acd Fratta (gratuita, prenotazione obbligatoria, 347 7586156) e alle 19 con la Passeggiata del Benessere: una camminata di poco più di 5 km, guidati dall'Associazione “Il Molino – La Protezione civile”, per scoprire scorci impensati e qualità del nostro territorio (partecipazione gratuita, info 340 8149125).

Alle 19, sempre all'interno del Parco, con Leggende in musica si esibiranno il coro e l'orchestra “La Città Musicale”a cura della Scuola Musicale D.Alighieri di Bertinoro e dell'Istituto Comprensivo di Bertinoro. Alle 20 nel Parco delle Terme la serata si apre con il Pic-nic celeste (su prenotazione 0543 469213) che sarà accompagnato da momenti di animazione e intrattenimento per uno spazio di relax e gioco per tutti, mentre alle 20.30 il Grand Hotel “Terme della Fratta” propone una Cena Stellata da veri gourmet accompagnata dall'intervento musicale di alcuni artisti (costo 30 euro, per prenotazioni: 0543 460911). La serata prosegue alle 22.30 sulla gradinata del Grand Hotel Terme della Fratta con il Concerto Celeste della Nadimobil Band - che propone un grande viaggio nella musica italiana degli anni '20, '30 e '50 - e si conclude con il lancio dei palloncini luminosi della Notte Celeste fatti volare dal pubblico presente. L'evento si conclude domenica alle ore 10.30 con la visita guidata alle acque, una passeggiata nel Parco delle Terme alla scoperta delle fonti termali e delle loro proprietà curative. (gratuita, info: 0543 460911). Il sabato il Centro Termale propone anche un prezzo speciale d'ingresso al percorso termale Armonie Naturali, che rimarrà aperto per l'occasione fino alle 23.30.