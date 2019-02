L'evoluzione al femminile al centro del Darwin Day

Il circolo UAAR Forlì-Cesena, in occasione del 210° anniversario della nascita di Charles Darwin (12 febbraio 1809), organizza un incontro sabato 16 febbraio alle ore 16.30 presso la Sala Randi in Via Delle Torri 13 a Forlì per approfondire il tema de L'evoluzione al femminile.

Il contributo delle femmine all'evoluzione dell'Homo Sapiens del quale discutono la professoressa Bruna Tadolini (biochimica e biologa) e il dottor Fabio Semprini, Presidente della Società per gli Studi Naturalistici della Romagna.

L'iniziativa si svolge con il patrocinio del Comune di Forlì e la partecipazione dell'Assessora alla Cultura e Pari Opportunità Elisa Giovannetti e viene introdotto dal coordinatore del circolo Matteo Teodorani.

La partecipazione è libera e gratuita.