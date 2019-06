Nuova vita all’ex Fabbrica: visite, aperitivi e performance artigianali

Sabato 15 e domenica 16 presso l’ex Fabbrica Battistini si tiene la festa di chiusura del processo partecipativo “Mettiti nelle mie scarpe” e di avvio della nuova vita della piazzetta.

Due giorni di laboratori, visite guidate, aperitivi di vicinato, incontri pubblici e un allestimento creato con il quartiere per riscoprire, vivere e festeggiare l’avvio della rigenerazione condivisa dell’ex Fabbrica Battistini.

La festa è l’occasione per mostrare alla città le proposte emerse dai tavoli di partecipazione organizzati con la cittadinanza per immaginare e realizzare insieme azioni, eventi e proposte per la valorizzazione e la cura dell’area.

Il percorso partecipativo ha permesso di raccogliere numerose idee e di creare una proposta organica per l’amministrazione per rendere la piazzetta dell’ex Fabbrica Battistini un luogo più piacevole e conosciuto: dalla proposta di affiggere una targa con il nome della piazzetta che viene scelto in occasione della festa, alla proposta di dotare lo spazio di un arredo pubblico coerente e di piante e fiori curati dai condomini, alla facilitazione dei permessi per l’organizzazione di eventi aperti alla cittadinanza.

Il programma

Sabato 15 giugno

Dalle 10:30 - Il processo partecipativo “Mettiti nelle mie scarpe”

Un momento pubblico per raccontare il percorso condiviso di cura e valorizzazione dell’area

Dalle 15.00 alle 19.00 - La fabbrica ieri oggi e domani

Visite guidate all’ex Battistini con Alberto Cervelli, ex meccanico della Battistini

- Come si costruisce una scarpa? Performance artigianale di Salvatore Giardullo

- Calzoliamoci. Laboratorio creativo per dipingere la scarpa dei nostri sogni insieme a Mandalà

Dalle 19.00 in poi- Aperitivo di vicinato

- Un passo fra suoni e vibrazioni a cura di Mandalà

Domenica 16 giugno

Dalle 16.00 alle 19.00 - Vidi una scarpa in poesia

Laboratorio di poesia visiva a cura del Centro Culturale l’Ortica

- La fabbrica ieri oggi e domani. Visite guidate con Annalisa Battistini

- La piazzetta da oggi si chiama… Affissione pubblica della nuova targa

Dalle 21.00 - Quello che amore non è. Monologo a tre voci a cura di Malocchi e Profumi