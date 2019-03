Nuova vita per l'ex Fabbrica di Battistini: al via il progetto "Mettiti nelle mie scarpe"

Sabato un evento pubblico ed una passeggiata inaugurano "Mettiti nelle mie scarpe", il processo partecipativo per la riattivazione dell'area dell'ex Fabbrica di Battistini, situata in centro storico tra via Fossato Vecchio e via Paradiso.

L'obiettivo del progetto partecipativo, vincitore del bando sulla Partecipazione della Regione Emilia Romagna, è progettare insieme agli abitanti e alle realtà associative coinvolte azioni ed interventi per la cura e la valorizzazione dell'area, oggi caratterizzata da un ricca multiculturalità, da uno stato di incuria e dalla presenza di molti locali inutilizzati e negozi sfitti. Proprio in quest'area sorgeva un tempo una delle fabbriche storiche di Forlì, il Calzaturificio Trento, meglio nota come fabbrica dei Fratelli Battistini, fondata nel 1914 e rimasta attiva fino ai primi anni '70.

L'appuntamento

Il progetto "Mettiti nelle mie scarpe" è promosso dall'Associazione Spazi Indecisi in collaborazione con il Comune di Forlì, il Quartiere San Pietro, il Comitato di cittadini Scarpe Spaiate e numerose altre realtà associative della città. Sabato dalle 9.30, all' ExAtr (via Ugo Bassi 16) è previsto un primo momento pubblico di confronto e di ispirazione per tutti i soggetti coinvolti, amministrazione, abitanti, proprietari e associazioni.

Saranno presenti per raccontare la propria esperienza, l'associazione TempoRiuso (Milano), che da anni si occupa di rigenerare vuoti urbani e negozi sfitti in diverse città d'Italia, e l'associazione Piazza dei Colori (Bologna)che ha stipulato il primo patto di collaborazione con il Comune di Bologna per la cura di una piazza e di un'area verde. Al termine degli interventi, alle 12.30, partirà da ExAtr una passeggiata verso l'ex Fabbrica Battistini, dove si brinderà all'avvio del processo partecipato. Il progetto si concluderà a giugno e prevede nei prossimi 4 mesi laboratori di quartiere per definire, insieme ai cittadini, associazioni e Amministrazione, un percorso condiviso di valorizzazione e di intervento sull'area.