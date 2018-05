"F. La Leggenda di un Amore", musical al Testori con Qaos

“Amor numquam moritur”. Questo l’incipit di "F. La Leggenda di un Amore" il nuovo grande musical di QAOS per la Prima volta a Forlì sabato 5 maggio 2018 alle ore 20.30 (SOLD OUT) e domenica 6 maggio alle ore 16 e alle ore 21 (POSTI IN ESAURIMENTO) al Teatro G. Testori di Forlì dopo il successo del debutto al Teatro Comunale di Cesenatico di domenica scorsa nell’ambito della rassegna “MUSICAL SHOW 2018” a cura di Ivan Boschi & N.D.O e Comune di Cesenatico: oltre 50 interpreti in scena fra attori, cantanti, ballerini e acrobati con un grande coro dal vivo per raccontare la leggenda di un amore senza fine.

27 novembre 1944 – Friburgo, Germania. Gli Alleati bombardano la città: F. per la prima volta incontra la sua amata.

Passano dodici anni: 23 maggio 1956 – Jupiter, Florida. Atterra un aereo: F. incontra per l’ultima volta l’unico amore della sua vita.

F. La Leggenda di un Amore è un complesso progetto più che un semplice spettacolo: due atti come due anime e il filo rosso dell’amore a tenerle unite col grande cast di QAOS a renderle vive. E’ il racconto in musical di una grandissima storia d’amore diviso in due blocchi, con un doppio cast e un doppio corpo di ballo a cui si va ad aggiungere un coro che accompagnerà dal vivo le vicende dei protagonisti eseguendo tutte le parti d’ensemble.

La trama è quella tipica delle tragedie: due innamorati, un amore impossibile, un antagonista, guerra e miseria, rabbia, gelosia, dolore e morte, passando dalle gelide atmosfere della Germania nazista degli anni’40 a quelle delle umide paludi della Florida degli anni’50.

L’idea di questo progetto è raccontare in un'unica serata la leggenda dell’amore impossibile fra il misterioso “Mister F.” e la sua amata. Dodici anni dividono il loro primo incontro: i due si conoscono in una prestigiosa Accademia di Danza alle prese sia coi rigidi regolamenti della disciplina coreutica che coi precetti della Gioventù Hitleriana e si rincontrano molti anni dopo e dopo mille vicissitudini nell’assolata Florida, sotto le tende di un circo decrepito popolato da freaks, ovvero dagli scarti dell’umanità, quelli definiti da tutti “scherzi della natura”. E anche se la morte arriverà a separarli di nuovo, il loro amore non morirà mai: amor numquam moritur ovvero l’amore non muore mai…

Nei ruoli principali:

Samuele Babini, Davide Molignoni; Bianca Sabiu, Maria Maddalena Tumedei; Filippo Sansoni, Daniele Rossi; Daniela Cenni, Sara Montanari; Eleonora Nazzaro, Annalisa Licata assieme a un cast di altri 40 interpreti fra attori, cantanti, ballerini, acrobati e coristi in un progetto che coinvolge QAOS nella sua quasi totale interezza.

Info e prenotazioni: 0543540185 – 3664987681 – tkts@qaos.it

Prevendite al QAOSPoint c/o “A UN PASSO DA DEGAS” viale Gorizia 17 – 47122 Forlì. I biglietti prenotati telefonicamente dovranno essere ritirati entro le ore 19.00 del 4 maggio presso il QAOSPoint o entro 60 minuti dall’orario di inizio rappresentazioni presso la biglietteria del Teatro: i giorni di spettacolo la cassa apre 90 minuti prima dell’orario di spettacolo indicato.