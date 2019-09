Alla Fabbrica delle Candele musica protagonista con la seconda edizione del "Forlì Blues"

Da venerdì a domenica la Fabbrica delle Candelle (piazzetta Corbizzi) ospiterà la seconda edizione del "Forlì Blues". Venerdì alle 19 saliranno sul palcoscenico Max Prandi (delta blues), Manuel Tavoni Band (blues, soul, gospel) ed i forlivesi del Sweet Mama Singers (gospel choir). Sabato e domenica i cancelli apriranno alle 15. Sabato aprirà Andrea Cubeddu, one-man band dalla Sardegna e si prosegue con una giovane band gli State of Crossroad, per concludere con i T-Roosters. Domenica si inizia con Silvia Wakte (Blues, Rock’n roll), a seguire i Big Man James e chiuderanno gli Slow Train. L’ingresso è libero, vi sarà anche un punto ristoro gestito dal Petit Arquebuse. Per maggiori informazioni https://www.facebook.com/forliblues/