Fabio Martini presenta a Forlì "La fabbrica delle verità"

Secondo appuntamento, venerdì 16 febbraio alle 17, all'Auditorium Cariromagna di Forlì (in via Flavio Biondo 16) con la XXIII edizione della rassegna "Incontri con l'Autore", promossa dalla Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì ed inaugurata a fine gennaio dal grande antropologo Marc Augè.

Protagonista di questo nuovo appuntamento sarà Fabio Martini, retroscenista delle pagine di politica interna del quotidiano «La Stampa», allievo dello storico Paolo Spriano ed autore di diversi saggi sui rapporti tra politica e informazione, che a Forlì presenterà il suo ultimo libro proprio su questi temi, “La fabbrica delle verità: l’Italia immaginaria della propaganda da Mussolini a Grillo”, dialogando con Roberto Pinza, presidente della Fondazione forlivese, già viceministro dell'Economia e delle Finanze.

Da sempre per la politica sfruttare i media a proprio vantaggio è una tentazione irresistibile. Se Mussolini è stato tra i primi a ricercare il consenso attuando una persuasione sistematica, a seguirne le orme sono stati in molti.

Fabio Martini ricostruisce la storia della propaganda mirata a conquistare l’immaginario degli italiani e diffusa attraverso i film, i cinegiornali, la televisione, la pubblicità, il web. Nel farlo, mette in luce metodi ed espedienti delle diverse epoche.

Nella Seconda Repubblica i politici hanno invaso la tv come in nessun altro paese europeo, ma la proliferazione dei talk show ha finito col produrre nei cittadini una sorta di rigetto nei confronti della politica. Infine, il Movimento Cinque Stelle ha intuito prima di altri la pervasivitàdella Rete e, cavalcando sui social rabbia e pregiudizi, ha raggiunto una platea molto più ampia dei partiti tradizionali.

Una trama, quella che emerge dal racconto di Martini, fitta di segreti, perché la propaganda più efficace agisce in modo occulto e parla all’inconscio.

L'ingresso all'incontro è libero fino ad esaurimento posti disponibili in Auditorium.