Appuntamento al centro commerciale col vincitore del Festival di Sanremo Fabrizio Moro

La sua presenza era prevista al Puntadiferro il 2 marzo. Ma l'appuntamento era stato rinviato a causa della neve che cadde in città. Il vincitore dell'edizione 2018 del Festival di Sanremo, Fabrizio Moro, sarà ospite questa domenica al centro commerciale. Il cantautore romano, che il 10 febbraio scorso ha conquistato il palco dell'Ariston insieme ad Ermal Meta con la canzone "Non mi avete fatto niente", incontrerà prossimamente i fan per fimare le copie del suo CD "Parole, Rumori e Anni". Si tratta di un appuntamento di richiamo per tutta la città, uno dei personaggi musicali del momento nel panorama nazionale che passa proprio a Forlì per stringersi attorno ai propri ammiratori.