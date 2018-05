Apre al San Domenico la rassegna "Sadurano Serenade"

La 28°edizione della rassegna Sadurano Serenade, promossa dall’ass. Amici di don Dario in collaborazione con l’ass. Mozart Italia, sede Forlì/Cesena, propone 6 concerti di musica da camera dal 3 giugno al 26 luglio, con particolari combinazioni timbriche e strumentali e una novità assoluta, la scelta di valorizzare, quali location degli eventi, alcune chiese e pievi antiche del territorio forlivese. Per una maggior conoscenza di tali luoghi a tutti i presenti ai concerti verrà offerta in omaggio la guida storico-artistica “Antiche Pievi – A spasso per la Romagna”, edita dall'associazione Antica Pieve.

Domenica 3 giugno alle ore 18 presso i musei San Domenico, si terrà il concerto dal titolo "Fairy Consort", con protagonisti Paola Incani, mezzosoprano, Luca Dragani, flauto dolce, viole da gamba e sordone, Marco Felicioni alla traversa, Antonio Larcinese al liuto e Dana Stancu a viella, ribeca, violino barocco.

Verranno eseguite musiche di G. De Machaut, J. Desprez, anonimi, Henry VIII Tudor, W. Byrd e H. Purcell.