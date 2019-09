Una colorata passeggiata autunnale tra il Bidente e il bosco

E' in programma sabato 12 ottobre un' escursione gratuita per ammirare il bosco misto nella sua stagione più colorata e per scoprire il “fall foliage di casa nostra” alla diga di Ridracoli.



Anello classico, ma perfetto per chi vuole vivere la Natura del parco nella stagione autunnale unendo scorci panoramici a sentieri in mezzo alla foresta e storie di vecchi poderi e del popolo di Ridracoli. Da Ridracoli si risalirà lungo il fosso dei Tagli e dopo un breve tratto di sentiero di crinale, si scenderà verso il rifugio Cà di Sopra, il luogo ideale per una sosta panoramica. Lungo il sentiero natura, costeggiando il ramo del lago.

Bidente di Ridracoli si arriverà fino alla diga, luogo dove ambiente e tecnologia hanno trovato ora la loro piena sintonia e di nuovo si scenderà fino al punto di partenza presso IDRO Ecomuseo delle Acque di Ridracoli.



Ritrovo: 9.30 presso IDRO Ecomuseo delle Acque di Ridracoli

Dislivello 600 m in salita

Lunghezza 12 km

Durata 5 ore + pausa pranzo

Occorrente: scarponi, acqua, abbigliamento idoneo alla stagione e ad una giornata all'aperto, pranzo al sacco.

Escursione non adatta ai bambini. Solo a partire dai 10 anni in su

In caso di maltempo l’evento verrà rimandato a data da destinarsi (verrai avvisato).



Prenotazione telefonica allo 0543 917912 entro il giorno precedente o fino ad esaurimento posti (20). Non si accettano messaggi lasciati "a caso" in segreteria telefonica.



L’iniziativa è gratuita in quanto aderisce al progetto del Parco Nazionale Foreste Casentinesi "Autunno Slow 2019"