Fanzine per tutti: la Fanzinoteca d'Italia 0.2 aderisce alla Settimana della Cultura

La Fanzinoteca d'Italia 0.2 aderisce alla Settimana della Cultura, in programma dal 7 al 14 ottobre, e presenta l'esposizione "Fanzine: patrimonio dell'umanità e di culture", con visite guidate ed approfondimenti. Dall'8 al 13 ottobre sono previste aperture straordinarie della sede, dalle 14 alle 18, offrendo al pubblico validi spunti ed elementi concreti su di una efficace informazione, conoscenza e gestione del concetto fanzinaro nazionale.

"Obiettivo dell'evento, l'accrescimento e la consapevolezza dell'importanza di questo unico archivio fanzinaro nazionale, come valido e concreto "patrimonio dell'umanità e di culture" - spiega l'esperto fanzinotecario, Gianluca Umiliacchi -. Una programmazione, questa, per rendere immediatamente evidente la ricchezza dell'editoria fanzinara nazionale e, nello specifico, appare subito lo strumento più efficace per valorizzare il patrimonio documentario presente nella Fanzinoteca d'Italia 0.2. Per il pubblico partecipe, immancabile, fanzine in omaggio, fino ad esaurimento".

La Regione Emilia-Romagna celebra l’Anno Europeo del Patrimonio Culturale 2018 organizzando “‘EnERgie Diffuse’ – Emilia-Romagna un patrimonio di culture e umanità”. Centrata sul sistema culturale regionale caratterizzato da un patrimonio di beni materiali e immateriali, culture e conoscenze, policentrico, diffuso e ricco d’eccellenze, la campagna intende, infatti, favorirne la conoscenza e la fruizione presso la popolazione ed in particolare presso le fasce e le realtà abitualmente più distanti, svantaggiate e/o di solito non raggiunte o non interessate da consumi culturali.

"In questo specifico contesto il Centro nazionale Studi Fanzine - Fanzinoteca d'Italia 0.2, come eccellenza non solo regionale ma, bensì, nazionale, coerente con le finalità, gli obiettivi e le azioni prioritarie dell’Anno Europeo del Patrimonio Culturale - evidenzia Umiliacchi -. Ricevendo la concessione del marchio-logo EnERgie Diffuse, della Regione Emilia-Romagna, associato al logo del MiBACT, promuovere il sistema culturale fanzinaro e le sue specificità, valorizzandone il patrimonio culturale e creativo, come veicoli e strumenti di coesione sociale, integrazione, sviluppo economico, rigenerazione urbana e, nel contempo, rafforzando il senso di comunità degli attori delle politiche culturali e della creatività".



"Dal 2010 ad oggi il Centro Nazionale Studi Fanzine - Fanzinoteca d'Italia 0.2 si è conquistato un’attenzione particolare da parte del grande pubblico e degli addetti ai lavori per l’importante ruolo nazionale che è in grado si svolgere nella sua unicità, con la promozione della cultura alternativa - ricorda Umiliacchi -. Ecco perché siamo anche al lavoro per promuovere il “Decimo Anno Attività Fanzinotecaria” programmato per il 2019". Per conoscere dettagliatamente le iniziative e chiedere informazioni sull'esclusiva “Biblioteca delle fanzine” visitate il sito www.fanzinoteca.it o contattateci fanzinoteca@fanzineitaliane.it