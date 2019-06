Promozione della lettura e conoscenza fanzinara: torna il "Fanzine's summer"

Il mare anche a Forlì, e che mare. “Un mare di... Fanzine”. Parte venerdì con l'inizio dell'estate, al Centro Nazionale Studi Fanzine - Fanzinoteca d'Italia 0.2, la decima edizione della manifestazione “Fanzine's Summer - Estate Fanzinara” che propone iniziative ed eventi per tutta la stagione estiva targata 2019. "Per il decimo anno consecutivo il ricco calendario di iniziative mette in cantiere proposte accattivanti ed innovative che proseguono lungo un percorso socio-culturale oramai ben collaudato, tutte proposte aperte al pubblico al fine di presentare e chiarire i molteplici aspetti della produzione di auto-edizioni fanzinare", esordisce l'esperto fanzinotecario Gianluca Umiliacchi. Le "Calde Fanzine per la fresca estate" accompagneranno gli interessati per tutta l'assolata stagione. E per il pubblico sarà omaggiato di fanzine fino ad esaurimento.



"La manifestazione - spiega Umiliacchi - aderisce al progetto di promozione della lettura e conoscenza fanzinara, che vede coinvolte altre realtà, locali e no, 'l naufragar m'è dolce in questo mare... di fanzine, si potrebbe affermare, per lasciarsi galleggiare in un mare di iniziative e di vitalità, il cui fondale è formato da una concreta e forte esperienza sociale. Sono previste aperture straordinarie della sede fanzinotecaria con esposizioni consultabile, incontri, e interventi mirati sulla comunicazione, conoscenza e apprendimento per mezzo della “educazione non formale", come strumento di comunicazione individuale e sociale, elementi che stanno cambiando la sostanza dei modi di diffusione della notizia e nell’approccio ad essa. Non mancheranno trasferte e adesioni con partecipazioni alle varie campagne per manifestazioni di carattere nazionale e mondiale. L’editoria fanzinara italiana, oltre a rappresentare un grande patrimonio socio-culturale da valorizzare, è una formidabile opportunità di crescita sociale e culturale, che non mancherà mai di stupire per il suo risultato finale".



Si tratta, aggiunge l'esperto fanzinotecario, di "un'occasione, grazie anche alla collaborazione del Comitato di Quartiere Ca'Ossi, per conoscere e comprendere le realizzazioni fanzinare e che prosegue inserendosi in quella fitta serie di attività socio-culturali ben in grado di dimostrare la valida utilità sociale, territoriale e nazionale, che riveste questa unicità di intenti e di operato, grazie alla sua esperienza e alla promozione di eventi e iniziative innovative. Sempre più attiva e dinamica la “Biblioteca delle fanzine” presenta la “sincera” passione del popolo, ed è l’unico punto di riferimento nazionale, supportato da conoscenze e professionalità esclusive, grazie ad uno Staff di valido personale. La struttura, come valida rete di iniziative socio-culturali, si propone di unire momenti di svago con momenti di confronto pubblico allo scopo di dare risalto e valorizzare le risorse creative, culturali e sociali presenti sul territorio". Per informazioni dettagliatamente sulle iniziative e-mail fanzinoteca@fanzineitaliane.it e www.fanzinoteca.it