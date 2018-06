Far festa alle mafie, con gusto: il programma di Libera all'Artusiana

Dal 23 giugno al 1 luglio iForlimpopoli sarà teatro di avvenimenti importanti, ristorazione di qualità per le strade, iniziative culturali in corrispondenza dell'edizione 2018 della Festa Artusiana.

L'Associazione LIBERA partecipa ormai da oltre 10 anni, con il proprio banchetto, alla divulgazione dei principi sui quali si fonda l'Associazione ed alla promozione di prodotti delle cooperative di LIBERA TERRA.

Quest'anno la partecipazione assume una diversa dimensione fisica e culturale.

"Avremo un' intera piazzetta e inviteremo alcuni rappresentanti delle cooperative di Libera Terra a raccontare la loro storia, spiegare il loro lavoro e far degustare i loro prodotti. Con le illustrazioni di Francesco Domenico Mazzoli allestiremo una mostra dedicata a "Giuseppe Letizia", le guide che accompagneranno i visitatori nel percorso saranno i ragazzi del "Consiglio Comunale dei Ragazzi" di Forlimpopoli.", spiegano i promotori.

Uno spazio interviste e video sarà gestito da studenti liceali e universitari.

Ma la vera novità sarà quella degli “ospiti a sorpresa”: arriveranno senza nessun annuncio di programma,mimetizzandosi con i presenti, passeggiando, degustando i favolosi cibi di Libera Terra, e venendo presentati per quelli che sono. Innanzitutto amici, persone come NOI che ogni giorno hanno compiti importanti nella loro attività come NOI nelle nostre. Nessuno è eroe, ciascuno concorre responsabilmente alla tutela del “Bene Comune”, alla coltivazione di una "civiltà" più giusta e vivibile per tutti.

Allego la locandina ed un breve riepilogo di come intendiamo (filosoficamente) aderire a questa festa: "Liberi dalle mafie con gusto" il nostro motto.

Hanno agià aderito un magistrato, un docente, due giornalisti Rai e altri ospiti.